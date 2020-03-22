İngiltere Premier Ligi haziranda açılacak

Daily Telegraph'ın haberine göre Premier Lig başlıyor. Corona virüs nedeniyle ara verilen ligin iptal edilmesi ya da maçların aylar sonraya sarkması gündemdeydi.

Fakat İngiliz basınında çıkan haberler, Premier Lig yönetimi ve yayıncı kuruluş SkySports'un anlaşarak 1 Haziran'da ligi başlatma kararı alındığını iddia etti.

Eğer corona virüs salgını kontrol altına alınanazsa Avrupa'da birçok lig yaza veya yaz sonrasına sarkmak zorunda.

Premier Lig ise 1 Haziran'da başlayabilir.

Sözleşmeleri gereği 30 Haziran'da sözleşmesi bitecek birçok oyuncu için ise özel bir madde yürürlüğe konması bekleniyor.

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