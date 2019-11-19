İngiltere Prensi Charles, moda koleksiyonu çıkarıyor

Galler Prensi Charles, kendi adını taşıyan yardım kuruluşu The Prince's Foundation ve Yoox Net-a-Porter iş birliğinde yüksek teknolojiye sahip sürdürülebilir üretim ile geleneksel tekstili bir araya getirecek olan moda koleksiyonu üretecek. Yoox Net-a-Porter Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Federico Marchetti, koleksiyonunun İtalya'da tasarlandığını ve üretiminin iste İngiltere'de olacağını duyurdu. The Modern Artisan adı verilen koleksiyona dair Marchetti, 'Yetenek ve teknolojinin birbirini nasıl etkilediğini gösteren bir koleksiyon olacak. Bu proje, son 40 yılını daha sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeye adayan Galler Prensi için bu çok önemli" dedi.

Öte yandan, koleksiyondan elde edilen tüm gelir The Prince's Foundation'a aktarılacak. Net-a-Porter, Mr Porter, The Outnet ve Yoox'da satışa sunulacak olan Prens Charles'ın moda koleksiyonu Kraliyet Ailesi'nde görülmemiş bir olay değil. Çünkü, Prens Harry'nin eşi ve Sussex Düşesi Meghan Markle da Smart Works için koleksiyon hazırlamıştı.

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