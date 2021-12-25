Dünya İngiltere şokta! Kraliçe II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne...

İngiltere şokta! Kraliçe II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne...

Dünya

İngiltere şokta! Kraliçe II. Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’ne...

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in Noel’i geçirmek üzere geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye izinsiz giren ve üzerinde saldırı silahı bulunan şahıs tutuklandı.

25 Aralık 2021, Cumartesi 21:18 Son Güncelleme:
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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in bu yıl Noel’i geçirmek için geldiği Windsor Kalesi’ne ait araziye bir şahsın izinsiz şekilde girdiği bildirildi. Thames Valley polisi tarafından yapılan açıklamada, 19 yaşındaki zanlının Southamptonlı olduğu ve yerel saatle 08.30’da kaleye ait araziye izinsiz şekilde girdiği aktarıldı. Polis, şahsın yasak bölgeye izinsiz girmek ve üzerinde "saldırı silahı" bulundurmaktan tutuklandığını ifade ederek, şahsın herhangi bir binaya girmediğini ve kraliyet ailesi üyelerinin olay hakkında bilgilendirildiğini açıkladı.

Thames Valley emniyetinden Rebecca Mears, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Metropolitan polisinden meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Güvenlik sistemlerinin adamın araziye girmesi ile tetiklendiğini ve herhangi bir binaya girmediğini doğrulayabiliriz. Halk için bir tehlike olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Kraliçe, bu yıl Noel’i her zamanki gibi Sandringham Malikanesi’nde geçirmek yerine Windsor Kalesi’ni tercih etmişti.

İHA

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