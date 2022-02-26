İngiltere, sosyal medya platformlara kimlik doğrulama şartı getirecek

Hükümetin geçtiğimiz yıl açıklanan Çevrimiçi Güvenlik Yasası’nın bir parçası olan yeni yasa, uygunsuz davranışlar sergileyen anonim isme sahip kullanıcıların önlenmesine yardımcı olacak.

İngiltere hükümeti tarafından önerilen seçenekler arasında profil resmi aracılığıyla yüz tanıma, iki faktörlü kimlik doğrulama ve devlet tarafından verilen kimlik doğrulaması yer alırken, İngiltere'nin medya düzenleyicisi Ofcom, kuralların belirlenmesinden sorumlu olacak.

Birleşik Krallık Dijital, Kültür, Medya ve Spor Bakanı Nadine Dorries konu hakkında ''İnsanlar artık kendileriyle kimin iletişim kurabileceği konusunda daha fazla kontrole sahip olacak ve kendilerine sahte algoritmalar tarafından sunulan nefret dalgasını durdurabilecekler'' dedi.