Bilim & Teknoloji İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

Bilim & Teknoloji

İngiltere TikTok’a çocukların verilerini izinsiz yayması gerekçesiyle dava açtı

TikTok’a, İngiltere’de çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. TikTok'a açılan yeni davada çocukların verilerini yeterli bilgi vermeden toplayıp kullandığı söylenen uygulamanın tehlikesine de dikkat çekildi.

22 Nisan 2021, Perşembe 08:02 Son Güncelleme:
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Dünya genelinde 689 milyon aktif kullanıcısı olduğu ifade edilen sosyal medya uygulaması TikTok’a, İngiltere’de 13 yaş altı çocukların verilerini izinsiz yaydığı gerekçesiyle dava açıldı. İngiliz medyası, kanunlara aykırı olmasına rağmen 13 yaş altı 3,5 milyon çocuğun aktif olarak uygulamayı kullandığını duyurdu.

TikTok uygulamasına, benzer suçlamalarla 2019’da ABD’de de dava açılmış ve şirket, 5.7 milyon dolar para cezasına çarptırılmıştı. Uygulama, şimdi yine aynı suçtan İngiltere’de yargılanacak ve şirkete yine yüklü bir para cezası uygulanması bekleniyor.

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