İngiltere, UFO belgelerini ilk kez halka açacak

Onur Binay/posta.com.tr

Daha önce, The Telegraph'ın UFO'larla ilgili bazı MoD dosyaları İngiltere Ulusal Arşivleri web sitesinde çevrimiçi olarak yayınlanmıştı . Ancak ajansın tüm UFO raporları bu yıl farklı bir “gov.uk” web sayfasında yayınlanacak.

The Telegraph'a göre, karar İngiliz haber ajansı PA Media'nın Bilgi Özgürlüğü Yasası uyarınca UFO dosyaları için bir talepte bulunmasından sonra geldi. Bakanlık yetkilileri, RAF sözcüsü "Ulusal arşivlere belge göndermeye devam etmek yerine bu kayıtları yayınlamanın daha iyi olacağına" karar verdi.

İngiltere Ulusal Arşivleri'ne göre, İngiltere'nin UFO'lara olan ilgisi 1950 civarında yükseldi. İngiltere Ulusal Arşivi'ne göre hükümet, Dünya Sağlık Örgütü'nden fenomeni ele almak için Uçan Daire Çalışma Grubu (Flying Saucer Working Party) kurmasını istedi.

1950'lerin başlarındaki UFO'lar, 1952'de hava bakanına bir not gönderen Başbakan Winston Churchill'in dikkatini bile yakaladı.

Uçan Daire grubu, UFO'ların "bildirilmiş gizemli hava olaylarının daha fazla araştırılmasının önlenmesini" öneren sahte, sanrı veya sıradan nesneler olduğu sonucuna vardı. Bununla birlikte, diğer MoD bölümleri, Birleşik Krallık'ta resmi UFO soruşturması çalışmalarını sürdürerek, bu çabaları 21. yüzyıla taşıdı.

MoD tarafından çevrimiçi olarak yayınlanacak son UFO raporu, Ocak ayından o yılın Kasım ayının sonuna kadar olan manzaraları kapsayan 2009 yılına kadar uzanıyor. Bunlar arasında "gümüş renkli disk şeklinde bir ışık" (Ocak 2009'da bildirildi), "turuncu ve kırmızı parlayan ışık" (Haziran ayında bildirildi), "büyük parlak gümüş / beyaz top / küre" (Temmuz ayında bildirildi) ve "gökyüzünde çapraz bir çizgide altın küreler" (Eylül ayında bildirildi) yer alıyor.

Rapora göre, MoD 1 Aralık 2009'da bir politika değişikliği yaptıktan sonra ajans artık UFO gözlemlerini kaydetmedi veya soruşturmadı. Ancak, daha önce yalnızca basılı kopya olarak sunulan birçok yeni UFO raporu da dahil olmak üzere, buldukları şey önümüzdeki birkaç ay içinde çevrimiçi olarak yayınlanacak.