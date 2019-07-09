The Guardian gazetesinin ABD kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, İngiltere ve Fransa, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’deki asker sayısını azaltmasıyla oluşacak boşluğu telafiye yönelik olarak bölgeye ilave asker gönderecek.

Her iki ülke de Suriye’de terör örgütü DEAŞ’la mücadele amacıyla bulundurdukları elit askeri birliklerin sayısını yüzde 10 ila yüzde 15 artıracak.

ASKER SAYISI GİZLİ TUTULUYOR

Öte yandan, bu ülkelerin Suriye’de halihazırda kaç askerinin bulunduğu gizli tutuluyor. Almanya’nın Suriye’ye asker göndermeyi reddettiği, İtalya’nın ise karar aşamasında olduğu ifade edildi.

ABD’nin Suriye’de bulundurduğu 2 bin ila 2 bin 500 askerini 400’e indirmesi bekleniyor.

İngiltere DEAŞ’la mücadele koalisyonu kapsamında Suriye’de hava harekatlarına katılıyor ancak İngiliz hükümeti bölgedeki özel kuvvetler askerleriyle ilgili bilgi vermiyor.

AA