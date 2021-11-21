İngiltere’nin Scruton kasabasında yaşayan Suzanne Cooke (50), emekli yarış atı Nelson’ın bakımını üstlendi. Ancak komşusu Margaret Porter’ın (67) Nelson’ın gezindiği bölgelere havuç bıraktığını öğrendi. Nelson’ın özel beslenme planının dışına çıkmasını istemiyordu. Şikayetçi oldu. Ülkenin hayvan hakları yetkilileri devreye girdi. Komşu Porter, “Hayvan çok zayıftı, doyması için verdim” dedi. Ama atın sağlıklı olduğu ve ek gıda verilmemesi gerektiği belirlendi. Uyarıları dinlemeyen Porter, atı beslemeyi sürdürdü.

Komşu Cooke, davacı oldu. Ülkede benzerine rastlanmayan davada mahkeme, komşu Porter’ın ata yaklaşmamasına karar verdi. Ayrıca Porter’a 180 Sterlin tazminat, 310 Sterlin de mahkeme masraflarını ödeme cezası verildi.