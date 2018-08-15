İngiltere’de bir sürücü aracını yayaların üzerine sürdü: 3 yaralı

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan İngiliz Parlamento binası Westminster Sarayı yakınlarında bir sürücü aracını yayaların üzerine doğru sürdü. Meydana gelen olayda en az 3 kişinin yaralandığı ve araç sürücüsünün terör saldırısı gerçekleştirme niyetinde olabileceği şüphesi ile gözaltına alındığı bildirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Londra Ambulans Servisi, yaptığı açıklamada olay esnasında yaralananların hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Londra polisinden gelen açıklamada ise, “Şu an olaya terör saldırısı olarak müdahale ediyoruz, 20’li yaşlarındaki şüpheli araç sürücüsü Londra polisi tarafından gözaltına alındı. Önceliğimiz kimliğini belirlemek ve daha sonra da bunu neden yaptığını öğrenmek” ifadeleri yer aldı.

LONDRA (İHA)