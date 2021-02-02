Dünya İngiltere'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

İngiltere'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

Dünya

İngiltere'de corona virüs nedeniyle son 24 saatte 1449 kişi öldü

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1449 artarak 108 bin 13'e yükseldi.

02 Şubat 2021, Salı 22:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 16 bin 840 Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 3 milyon 852 bin 623'e çıktı. Son 24 saatte 1449 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 108 bin 13'e yükseldi. İngiltere, Avrupa'da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 9 milyon 646 bin 715'e ulaştı, bunlardan 496 bin 796'sına ikinci doz aşı uygulandı.

Ülkede 32 bin 466 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor, bunlardan 3 bin 726'sı yoğun bakımda bulunuyor.

AA

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