Dünya İngiltere'de corona virüs tedavisinde yeni yöntem

İngiltere'de corona virüs tedavisinde yeni yöntem

Dünya

İngiltere'de corona virüs tedavisinde yeni yöntem

Corona virüsün etkilerinin görüldüğü İngiltere'de yapılan son araştırmada corona virüs hastası 10 kişinin evde mide ekşimesi ilacı ile tedavi edildiği ve iyileşme belirtisi gösterdikleri açıklandı.

05 Haziran 2020, Cuma 15:27 Son Güncelleme:
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İngiltere'de corona virüs salgınına ilişkin yeni bir araştırma yayımlandı. Tıp dergisi Gut’da yayımlanan raporda mide ekşimesi ilacının evdeki 10 corona virüs hastasının tedavisinde işe yaradığı ifade edildi. Çalışmanın daha büyük gruplarda denenmeye başlaması planlanırken, Northwell Health doktoru ve gazete yazarı Doktor Joseph Conigliaro, "Bu hastalara hitap etmenin ve onları hastaneden uzak tutmanın ve daha iyi hissetmelerini sağlamanın en iyi yolunun ne olduğunu bilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Saatler sonra etkisini gösteriyor

Raporda, çalışma deneklerinden biri hariç öksürük ve nefes darlığı gibi semptomları olanların ilk 10 gün içinde ilacı aldığı ve tüm hastaların durumunda 24 ile 48 saat içinde iyileşme olduğu belirtildi. "Bu bulgular famotidinin corona virüsün seyrini etkileyebileceğini düşündürmektedir" açıklaması yapıldı.

DHA


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