Dünya İngiltere'de corona virüsün bir mutasyonu daha tespit edildi

İngiltere'de corona virüsün bir mutasyonu daha tespit edildi

Dünya

İngiltere'de corona virüsün bir mutasyonu daha tespit edildi

İngiltere Sağlık Bakanı Hancock, Birleşik Krallık'ta corona virüsün bir mutasyonunun daha tespit edildiğini açıkladı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 18:55 Son Güncelleme:
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Basın bilgilendirme toplantısında konuşan İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, tespit edilen iki mutasyonu "kaygı verici" olarak nitelendirdi. Hancock, corona virüsünün bu varyantının daha bulaşıcı olduğunu ifade etti. Matt Hancock, bu varyantın Birleşik Krallık'ta corona virüsü vakalarındaki artışın sebebi olan varyanttan daha çok mutasyon geçirmiş gibi göründüğünü aktardı.

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Hancock, "Birleşik Krallık'taki vakalar ile yakın temaslıları karantina alıyoruz. İkinci olarak, derhal Güney Afrika'ya seyahat kısıtlaması getiriyoruz. Üçüncü ve en önemlisi de son iki hafta içinde Güney Afrika'da bulunan ve onlarla yakın temaslı olan Birleşik Krallık'tan herkes derhal karantinaya girmeliler" dedi.

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