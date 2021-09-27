İngiltere'de günlerdir devam eden tedarik krizi ülke yönetimini çaresiz bıraktı. Ağır vasıta şoförü bulmakta zorlanan İngiltere'de halk benzinden doğalgaza hatta süpermarket tedariğine kadar büyük sıkıntılar yaşıyor.

Ülkeden en son yurt dışından 5 bin ağır vasıta sürücüsüne 3 ay süreli geçici vize verileceği haberi gelmişti. Hükümet kaynaklarından bugün alınan bilgiye göre, yetkililer panik satın almalarını önlemek için bu hafta benzin ve mazot teslimatı için askerleri devreye sokacak.

BAŞBAKAN'A BUGÜN RESMEN SUNULUYOR

Pazar günü bakanlar, petrol tankerlerini sürmek için "birkaç yüz" askerin getirilmesini öngören bir plan olan Escalin Operasyonunu başlattı. Plan bugün Başbakan Boris Johnson'a resmen sunulacak ve ordu planları konusunda karar vermesi istenecek .

KORKUTAN RAPORLAR

Hükümet her ne kadar geçici vize ile sorunu çözmeye çalışsa da, ülkenin çoğu yerindeki benzin istasyonlarının ortalama stok seviyelerinin yüzde 20'nin altında olduğu ve bunun sadece bir iki gün yeterli olduğunu gösteren raporlar yetkilileri daha acil planlara yöneltti.

PANİK ÜLKEYİ SARDI

Ülkede bütün hafta boyunca görülen akaryakıt kuyruğu hala devam ediyor. Kriz derinleştikçe, birçok yolcu Pazartesi sabahı işe gitmek için alternatif yollar bulmak zorunda kalıyor, bu da seyahat kaosunun diğer ulaşım sektörlerine yayılmaya hazır olduğu anlamına geliyor.



