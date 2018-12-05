İngiltere'nin Cornwall kentinde bir köpeğin et yiyen bakteri sebebiyle öldüğünün ortaya çıkmasının ardından veterinerler, ülke genelinde et yiyen bakteri salgını uyarısı yaptı.

Uzmanlar köpek sahiplerine, özellikle kış aylarında evcil hayvanlarını sık sık temizlemesi ve özellikle bacaklarını çamurlu bırakmaması önerisinde bulundu.

Köpeklere bulaşan et yiyen bakteri ilk olarak hayvanın bacağını ve ardından yüzünü yemeye başlıyor.

İlk olarak 1980'li yıllarda ortaya çıkan ve Alabama Çürüğü adı verilen et yiyen bakteri türü için bilinen herhangi bir tedavi yöntemi bulunmuyor.