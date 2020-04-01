İngiltere’de film gibi olay

BBC´nin haberine göre, İngiltere´nin Wigan kentinde 12 saatlik mesaisinin ardından evine aracıyla dönen Lucy Duncan, trafik kazası geçirdi. Duncan´ın aracına çarpan 73 yaşındaki erkek kişinin solunum problemi olduğunu gören hemşire Duncan, ambulans çağırdı ve hastaneye kadar ambulansı takip etti. Duncan, o gece acilde yaklaşık 5 saat yaşlı adamla birlikte kaldı. Hastaneye kaldırılan yaşlı adam, corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

"Yemek almak için dışarıya çıktım"

İngiliz medyasına konuşan Duncan, "Kolumdan tuttu. Teni griye dönmüştü, terliyordu ve nefes almakta zorlanıyordu. Ambulans çağırdım. Onunla birlikte 5 saat acilde kaldım. Bir haftadan fazladır karantinada olduğunu söyledi. Ancak yemek almak için dışarı çıktığını söyledi" dedi.

"Oğlunu bulmamı istedi"

Duncan, yaşlı adamın ölmeden önce uzun süredir görüşmediği oğlunu bulmasını istediğini belirterek, "Ölmeden önce benden oğlunu bulmamı istedi. Bunu yapmak için var gücümle çalışacağım. Hastaneye onu ziyarete gittiğimde şaşırmıştı. Elini tuttuğumda gözleri parladı" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, hemşire Duncan´ın aracının trafik kazası nedeniyle hasar alması sonucu ismi açıklanmayan lokal bir galeri sahibi, Duncan´a yeni bir araç tahsis etti.

DHA