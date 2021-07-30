İngiltere tarihinde en büyük mücevher soygununu Romanyalı profesyonel hırsız Lulu Lakatos (60) yaptı. Her şey, köklü mücevher şirketi Boodles’ın yöneticisinin 2016’da bir Rus müşteri ile tanışmasıyla başladı. Rus müşterisinin yolladığını düşündüğü değerli taş uzmanını mağazaya kabul etti. Anna isimli kadın, taşları incelerken mağaza görevlisinin boşluğundan faydalandı. 4.2 milyon Sterlin (50 milyon TL) değerindeki yedi parça elması çakıl taşlarıyla değiştirdi. Mağazadan neşe içinde ayrıldı. Elmasların yokluğu ertesi gün fark edildi. Ama iş işten geçmişti. Anna adını kullanan Lakatos, soygundan sonra bir tuvalette üstünü değiştirmişti.

Lulu Lakatos

PARMAK İZİNİ BİLE HESAPLAMIŞ

Sonra da işbirlikçisiyle üç saat içinde ülkeyi trenle terk etmişti. Geçen yıl Fransa’da yakalanıp İngiltere’ye iade edildi. Lakatos, mahkemede soygunu kendisinin değil 2019’da ölen kız kardeşi Liliana’nın işlediğini iddia etti.

Dahası kuyumcudaki parmak izleri de Lakatos ile uyuşmadı. Hatta mağaza görevlisi de şüpheli olarak Liliana’yı teşhis etti. Ancak mobese kameraları sayesinde hırsızın Lakatos olduğu anlaşıldı. Dün görülen davada 5.5 yıl hapis cezası aldı. Ancak aralarında 1.1 milyon Sterlin’lik (13 milyon TL) üç karat pembe elmasın olduğu yedi mücevher halen bulunamadı. Soygunda kimin parmak izini kullandığı da araştırılıyor.