Futbol İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak

İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak

Futbol

İngiltere'de futbol maçları mayısa kadar oynanmayacak

İngiltere Futbol Federasyonu, tüm lig karşılaşmalarını yeni tip corona virüs (Kovid-19) nedeniyle mayısa kadar erteledi.

19 Mart 2020, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi'ndeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren corona virüs salgını nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi. Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.

AA

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