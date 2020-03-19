İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Premier Lig, Championship Lig, Kadınlar Süper Ligi ve Kadınlar Championship Ligi'ndeki maçların İngiltere'de de etkisini gösteren corona virüs salgını nedeniyle en az 30 Nisan'a kadar ertelendiği belirtildi. Açıklamada, UEFA'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı erteleme kararına boş takvim oluşturulması için destek verildiği duyuruldu.

AA



