Dünya İngiltere'de hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki genç corona virüsten öldü

İngiltere'de hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki genç corona virüsten öldü

Dünya

İngiltere'de hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki genç corona virüsten öldü

İngiltere'de bilinen bir hastalık geçmişi olmayan 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

25 Mart 2020, Çarşamba 17:10 Son Güncelleme:
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Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, corona virüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.  

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