Reuters'ın İngiliz The Sun gazetesini kaynak gösterdiği haberine göre, İngiltere'de bilinen bir kronik hastalık geçmişi olmayan ve belirti göstermeyen 21 yaşındaki Chloe Middleton isimli genç kadın, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu'nun açıklamasına göre, corona virüs kaynaklı ölüm sayısı dün gece 335’ten 422’ye çıkmış, vaka sayısı da 8 bin 77 olmuştu.





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