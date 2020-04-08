Dünya İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi

İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi

Dünya

İngiltere'de hastaneden maske çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir hastaneden ameliyat maskesi çalan kişiye 3 ay hapis cezası verildi.

08 Nisan 2020, Çarşamba 18:34 Son Güncelleme:
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Londra polisinin açıklamasına göre, 34 yaşındaki L.H, pazar günü Londra'daki King's College Hastanesinde 3 ameliyat maskesi çaldı. Olayı gören personelin şikayeti üzerine kısa sürede yakalan kişi, hastaneye gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Hırsızlıkla suçlanan şahıs, salı günü mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede suçunu kabul eden sanığa 3 ay hapis cezası verildi. İngiltere'de sağlık personeli, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söylüyor.

Doktor, ekipman konusunda destek istemişti

Bir doktor, geçen hafta Sky News kanalına yaptığı açıklamada, koruyucu ekipman konusunda hastalarından destek istemişti.

İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, dün 786 artarak 6 bin 159 olmuştu.

AA


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