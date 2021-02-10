Dünya İngiltere'de iki yeni mutasyon daha görüldü

İngiltere'de iki yeni mutasyon daha görüldü

Dünya

İngiltere'de iki yeni mutasyon daha görüldü

İngiltere'de bilim kurulu corona virüste iki farklı mutasyonun daha görüldüğünü açıkladı.

10 Şubat 2021, Çarşamba 09:58 Son Güncelleme:
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Bu mutasyonlardan birinin endişe verdiği kaydedilirken diğerinin henüz araştırılma safhasında olduğu ifade edildi.

İki mutasyonun da Güney Afrika ve Brezilya varyantlarıyla benzerlik taşıdığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Bristol'da bulunan mutasyon Yeni Ortaya Çıkan Solunum Virüs Tehditleri Danışma Kurulu tarafından 'endişe verici' olarak nitelendirildi. Liverpool'da bulunan diğer varyantın ise araştırıldığı kaydedildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, yeni varyantlarda E484K tipi mutasyon gözlemlendi; bu da mutasyonun corona virüsün "spike proteini" olarak adlandırılan, virüsün hücrelere yapışmasını ve içine girmesini sağlayan diken benzeri çıkıntılarda meydana geldiğine işaret ediyor.

Bu mutasyon Güney Afrika ve Brezilya varyantlarında da gözlemlenmişti. İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (PHE) yeni varyantlardan kaynaklanan 76 vakanın tespit edildiğini, aşıların bu varyantlara karşı etkili olacağından emin olduklarını belirtti.


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