Kültür & Sanat İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak

Kültür & Sanat

İngiltere'de Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırmayla satılacak

İngiltere'de müzayede evi Sotheby's, aralarında 16. yüzyıla ait Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresinin de yer aldığı İslam dünyası ve Hindistan ile ilgili bazı sanat eserlerini açık artırmaya çıkaracağını duyurdu.

23 Mart 2021, Salı 17:12 Son Güncelleme:
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Sotheby’s, "İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı koleksiyonunu 31 Mart’ta açık artırmayla satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Müzayedeye ilişkin yayımlanan katalogda, satışa sunulacak 183 parça arasında 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen Kanuni Sultan Süleyman portresi de yer alıyor.

Katalogda, İtalyan ressam Cristofano Dell' Altissimo tarafından yapılan portrenin, Medici Hanedanlığı için kopyalanan ve halen İtalya'nın Floransa kentindeki Uffizi Galerisi'nde bulunan diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve Almanya'nın Innsburck kentindeki Ambras Kalesi'nde sergilenen Kanuni Sultan Süleyman portreleriyle ilişkili olduğu kaydedildi.

BAKIR LEVHA ÜZERİNE ÇİZİLDİ

Benzerlerinden farklı olarak bakır levha üzerine çizilen portrede Kanuni Sultan Süleyman'ın 43 yaşında olduğunun tahmin edildiği ve bu dönemin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak ile İran'ı fethettiği ve Preveze Deniz Savaşı'nda Papa ve müttefiklerini mağlup ettiği zamana denk geldiği vurgulandı.

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portrenin, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer aldığı ve 60 bin ila 80 bin sterlinlik değerle satışa sunulacağı belirtildi.

Müzayedeye çıkacak koleksiyonun diğer parçaları arasında, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar yer alıyor.

AA

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