İngiltere hükümeti yeni tip coronavirüsü ile ilgili, "halk sağlığına ciddi ve yakın tehdit" tanımlaması yaptı. Bu yeni tanımlama hükümete virüsün daha fazla yayılmasını geciktirmek veya önlemek adına ek yetki veriyor.

Hükümet yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Wuhan merkezli ölümcül coronavirüsü salgını ile ilgili Dışişleri Bakanlığı halkın virüsün bulaşmasından mümkün olduğunca korunmasını sağlayacak düzenlemeler yapmıştır. Bu yeni düzenleme ile İngiltere'de Merseyside şehrinde yer alan Arrowe Park hastanesi ve Milton Keynes şehrindeki Kents Hill Parkı karantina tesisi olarak kullanılacak" ifadeleri kullanıldı.

İngiltere'de 4 vaka var

Dün yetkililerin yaptığı açıklamada İngiltere'de 4 vaka olduğu bildirilmişti. Bu açıklama, İngiltere'nin Wuhan'dan yaklaşık 200 vatandaşını tahliye ettikten sonra geldi.

Tüm dünyada tedirginlik yaratan koronavirüs salgınından ölenlerin sayısı 812'ye ulaştı. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı 37 bin 198'e çıkarken, bunların 6 bin 188'inin durumu ise ciddi. Koronavirüsün ilk olarak yarasadan insanlara bulaştığı öne sürülmüştü. Ancak Çinli araştırmacılar bir memeli türü olan, eti ve pulları için yasa dışı biçimde ticareti yapılan pangolinin potansiyel koronavirüs taşıyıcısı olabileceğini bildirdi.

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