Doğa İngiltere'de kızılgerdanları koruma seferberliği başlatıldı

İngiltere'de kızılgerdanları koruma seferberliği başlatıldı

Doğa

İngiltere'de kızılgerdanları koruma seferberliği başlatıldı

İngiltere'de erken gelen kış ve pandemi nedeniyle insanların eve kapanması, kızılgerdanların neslini tehlikeye soktu. Ülkenin milli kuşu olan kızılgerdanlar yemek bulmakta zorlandığı için seferberlik başlatıldı. Yetkililer imkanı olan insanların bahçelerine yuva yapmalarını ve kuşlar için yiyecek ve su bırakmalarını istiyor.

27 Aralık 2020, Pazar 10:15 Son Güncelleme:
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İngiltere’nin milli kuşu saydığı ‘kızılgerdan’, namıdiğer ‘nar bülbülü’nün nesli bu kış tehlikeye girdi. Pandemide insan etkinliğinin azalması ve erken bastıran karlı hava nedeniyle bülbüller yemek bulmakta zorlanıyor. Korunması için tüm ülke seferberliğe davet edildi. İmkanı olan herkesten bahçelerine kuş yuvası yapmaları isteniyor. Bu yuvaların yoğun ağaç dallarından iki metre uzakta olması, kuşları kedi saldırılarından koruyor. Kafeslere konulacak yemeklerin ise geceden önce bırakılması ve kalıntıların başka hayvanlar fark etmeden toplanması, bir de konulan temiz suyun donmaması için kontrol edilmesi gerekiyor.

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Narbülbülleri şunlarla besleniyor:

  • Un kurtları
  • Yağlı kuş yemi
  • Etli yemek artığı
  • Yumuşak peynir
  • Ekmek veya bisküvi kırıntıları
  • Kurutulmuş meyve
  • Ezilmiş tuzlu fıstık

Son 41 yılda bu türün nüfusunda yüzde 32 azalma görülüyor. Nar bülbülleri soğuktan korunmak için vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu bir gecede kaybedebiliyor.


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