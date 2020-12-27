İngiltere’nin milli kuşu saydığı ‘kızılgerdan’, namıdiğer ‘nar bülbülü’nün nesli bu kış tehlikeye girdi. Pandemide insan etkinliğinin azalması ve erken bastıran karlı hava nedeniyle bülbüller yemek bulmakta zorlanıyor. Korunması için tüm ülke seferberliğe davet edildi. İmkanı olan herkesten bahçelerine kuş yuvası yapmaları isteniyor. Bu yuvaların yoğun ağaç dallarından iki metre uzakta olması, kuşları kedi saldırılarından koruyor. Kafeslere konulacak yemeklerin ise geceden önce bırakılması ve kalıntıların başka hayvanlar fark etmeden toplanması, bir de konulan temiz suyun donmaması için kontrol edilmesi gerekiyor.

Narbülbülleri şunlarla besleniyor:

Un kurtları

Yağlı kuş yemi

Etli yemek artığı

Yumuşak peynir

Ekmek veya bisküvi kırıntıları

Kurutulmuş meyve

Ezilmiş tuzlu fıstık

Son 41 yılda bu türün nüfusunda yüzde 32 azalma görülüyor. Nar bülbülleri soğuktan korunmak için vücut ağırlıklarının yüzde 10’unu bir gecede kaybedebiliyor.

x







