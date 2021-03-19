Dünya İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İngiltere’de Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti

İngiltere’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 101 artarak 126 bin 26’ya yükseldi.

19 Mart 2021, Cuma 21:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 4 bin 802 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 285 bin 684’e çıktı. Ülkede son 24 saatte 101 kişinin yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 126 bin 26’ya yükseldi. Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 26 milyon 263 bin 732’ye ulaştı, bunlardan 2 milyon 11 bin 70 kişiye ikinci doz aşı da uygulandı. Ülkede 6 bin 544 kişinin hastanelerdeki tedavisi sürerken bunlardan 879’u yoğun bakımda bulunuyor. İngiltere, "Avrupa’da Kovid-19 nedeniyle en çok ölümün görüldüğü ülke" olmaya devam ediyor.

AA

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