Dünya İngiltere'de milletvekili bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İngiltere'de milletvekili bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Dünya

İngiltere'de milletvekili bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

İngiltere'de Muhafazakar Parti Milletvekili David Amess bıçaklı saldırıya uğradı. Amess'in yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

15 Ekim 2021, Cuma 17:52 Son Güncelleme:
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Sadece İngiltere değil bütün dünya şokta! Bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili hayatını kaybetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay David Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana geldi.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.

Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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