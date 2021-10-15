Sadece İngiltere değil bütün dünya şokta! Bıçaklı saldırıya uğrayan Milletvekili hayatını kaybetti.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, olay David Amess'in seçim bölgesi olan Essex'teki bir toplantısı sırasında meydana geldi.

Toplantının yapıldığı Belfairs Metodist Kilisesi'ne giren saldırgan, milletvekilini birden fazla bıçakladı.

Essex polisi, saldırı sonrası bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.