İngiltere'de, milyonlarca insana D vitamini dağıtılacak
İngiltere, corona virüs ile mücadele kapsamında 2,5 milyondan fazla insana ücretsiz D vitamini desteği yapılacağını duyurdu.
28 Kasım 2020, Cumartesi 15:19 Son Güncelleme:
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Dünyayı etkisi altına alan corona virüs (Covid-19) can almaya devam ediyor. Salgından en çok etkilenen İngiltere salgınla mücadele kapsamında halka D vitamini takviyesi yapma konusunda karar aldı. D vitamini eksikliğinin corona virüs (Covid-19) riskini artırdığına dair çalışmalar üzerine İngiltere’de yaklaşık 2,7 milyon insana D vitamini takviyesinin ücretsiz sağlanacağı açıklandı.
Ücretsiz teslimatın Ocak ayından başlayarak 4 ay geçerli olacağı belirtilirken, hizmetten desteğe ihtiyacı olan kişiler yararlanabilecek.
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