Kültür & Sanat İngiltere'de müzik araştırması: Bir kaçış yolu

İngiltere'de müzik araştırması: Bir kaçış yolu

Kültür & Sanat

İngiltere'de müzik araştırması: Bir kaçış yolu

Ses teknolojisi şirketi JBL, müziğin insan hayatındaki yerini araştırdı. Katılımcıların çoğunluğu, müziği zor zamanlarda bir kaçış yolu olarak gördüklerini söyledi.

27 Haziran 2021, Pazar 14:28 Son Güncelleme:
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İngiltere’de yapılan araştırmada kalabalık etkinliklerde COVID-19 riskinin aşılanma sonrası yüzde 0.02’ye düştüğü belirlendi. Ülkede 19 Temmuz’dan itibaren 50 binden fazla kişinin katılabileceği festival, maç, konser, sahne şovu gibi etkinliklerin serbest kalması bekleniyor.

İngiltere'deki müzik araştırmasında, katılımcıların yanıtları ise şöyle:

Yüzde 81.5: Zor durumlarda müzik bir kaçış yolu sunuyor.

Yüzde 74: Müzik zamanda yolculuk işlevi görüyor.

Yüzde 72: Müzikten keyif almada ses kalitesi önemli bir etken.

Yüzde 67: Müzik ufku genişletmeye yardımcı oluyor.

Yüzde 66: Müzik zevki yıllar içinde değişiyor.

Yüzde 64: Sevilen sanatçı son 10 yılda değişmiyor.

Yüzde 50: İlk favori sanatçı 11-24 yaşlarında keşfediliyor.

Yüzde 32: Müzik zevkinin değişmesinde arkadaşlar belirleyici.

Yüzde 28: Müzik platformları müzik zevkinin değişmesinde etkili.

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