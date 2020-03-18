Dünya İngiltere'de okullar kapatıldı

İngiltere'de okullar kapatıldı

Dünya

İngiltere'de okullar kapatıldı

İngiltere'de yeni bir karara kadar okullar kapatıldı. Bu arada ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

18 Mart 2020, Çarşamba 21:06 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi. Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.


AA

İlgili Haberler
İngiltere, nüfusun yüzde 80'ine virüs bulaşmasını bekliyor


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Candaş Tolga Işık
İşte korona yalanları ve gerçekleri!
Candaş Tolga Işık
Oral Çalışlar
Prof. Cemil Taşçıoğlu...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İtalya'da koronavirüs can almaya devam ediyor