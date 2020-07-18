Dünya İngiltere'de önemli gelişme: Hızlı sonuç veren corona virüs antikor testi geliştirildi
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İngiltere'de önemli gelişme: Hızlı sonuç veren corona virüs antikor testi geliştirildi

Dünya

İngiltere'de önemli gelişme: Hızlı sonuç veren corona virüs antikor testi geliştirildi

İngiltere'de yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınında toplumsal bağışıklığı test edebilmek için kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen hızlı test geliştirildi.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 18:26 Son Güncelleme:
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İngiliz Telegraph gazetesinin haberinde, Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık Hızlı Test Birliği (UK-RTC) iş birliğinde geliştirilen parmak ucu antikor testinin, 20 dakika gibi kısa bir sürede sonuç verebildiği ifade edildi. Hükümetin, parmak ucundan alınan kan ile SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen milyonlarca hızlı testi vatandaşlara ücretsiz dağıtacağı belirtildi.

Yüzde 98 doğruluk oranı

Gazeteye açıklamada bulunan Bağışıklık Test Programı Başkanı ve Oxford Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör John Bell, hızlı testin şaşırtıcı olduğunu ve insanların kimseye ihtiyaç duymadan testi uygulayabileceğini kaydetti.

UK-RTC Başkanı Chris Hand de testlerin ilk denemelerde yüzde 98 doğruluk oranını yansıttığını bildirdi.

AA


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