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İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un hızlı yayılan türü Çin’de de görüldü

Dünya

İngiltere’de ortaya çıkan Kovid-19’un hızlı yayılan türü Çin’de de görüldü

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) İngiltere’de mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne Şangay’da rastlandığını bildirdi.

31 Aralık 2020, Perşembe 20:18 Son Güncelleme:
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23 yaşındaki kadın hasta, Çin’de, Kovid-19’un mutasyon geçirmiş bu türüne yakalanmış tespit edilen ilk vaka oldu. Yetkililer, virüse yakalanan kadının 14 Aralık’ta İngiltere’den döndüğünü ve bu kişinin temasta bulunduğu kişilerin tespiti için araştırma yapıldığını açıkladı. İngiltere’de, Kovid-19’un daha hızlı yayılan türüne şimdiye kadar en az 18 ülkede daha rastlandı. Aralarında Çin ve Türkiye’nin de olduğu çok sayıda ülke, İngiltere’ye seyahat yasağı getirme kararı almıştı. Kovid-19’un ortaya çıktığı Çin’de bugüne kadar 87 bin 52 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

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AA

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