İngiltere’de Rus kargo gemisi karaya oturdu

İngiltere’nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan Rusya’ya ait kargo gemisi karaya oturdu

18 Aralık 2018, Salı 17:14
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İngiltere’de Rus kargo gemisi karaya oturdu

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu (MCA), İngiltere’nin güney sahilinde 18 mürettebatı bulunan bir Rus kargo gemisinin karaya oturduğunu açıkladı.

180 metrelik gemiyi görenler videolarını çekerek sosyal medya hesaplarından yayınladı.

İngiltere Denizcilik ve Sahil Güvenlik Kurumu, “Kuzma Minin” adlı geminin bulunduğu alandan kurtarılması için çekim işlemi yapılacağını açıkladı.

İHA

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