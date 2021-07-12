İngiltere Kraliçesi’nin torunları Prenses Eugenie ve Beatrice’in uzak kuzeni aristokrat Henry Roper- Curzon (34), Meksika asıllı Hanna Jaff (34) ile 2019’da tanıştı. İngiliz sosyetesine yakın olan Hanna, soyu 900 yıl öncesine dayanan bir Kürt aileden geldiğini, ‘prenses’ olarak tanındığını söylüyordu. Kurduğu Jaff Vakfı aracılığıyla çocuklara eğitim ve yardımlar yaptığını, UNESCO’nun iyilik elçisi olduğunu iddia ediyordu. Henry, geçen yıl evlenme teklif etti. Pandemi nedeniyle nikahlarına kimse katılamadı.

KÖTÜ ŞÖHRETLİ

Ancak Henry, geçen yaz Hanna’nın doğduğu Meksika’ya gidince tuhaflıklar başladı. Araçtan inince etraflarını birkaç Hanna hayranı sarıyor, Henry şaşırıyordu. Kayınvalidesi Hanna’nın vakfına bağış yapmak istedi. Böyle bir vakfın olmadığını öğrendi. UNESCO elçiliği de asılsız çıktı.

Henry Roper-Curzon, Hanna Jaff’e İsviçre’de evlenme teklif etmişti.

2018’de Meksika’da katıldığı bir şovda hayat hikayesi merceğe alınan Hanna rezil olunca ülkesinden de uzaklaşmıştı. Hatta etrafını saran hayranları da kendisi tutmuştu.

Hanna Jaff, İngiliz tasarımcı Victoria Beckham ile.

Aristokrasiye olan takıntısı nedeniyle Henry’yle evlenmişti. Henry, eşine boşanma davası açtı.