İngiltere'de corona virüs salgınının başlamasından bu yanan en yüksek günlük can kaybı yaşandı. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte bin 564 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 84 bin 767'ye yükseldiği belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 47 bin 525 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı ise 3 milyon 211 bin 576'ya yükseldi.

7 gün 24 saat aşılama yapılacak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptığı açıklamada, İngiltere'deki Covid-19 aşılama merkezlerinin çalışma saatlerinin uzatılacağını belirterek, haftada 7 gün 24 saat hizmet verecek aşılama merkezlerinin oluşturulacağını açıkladı. Johnson, aşı tedariğine bağlı olarak başlayacak pilot uygulamanın "mümkün olan en kısa sürede" gerçekleşeceğini belirtti.

Yeni bir Covid-19 tedavisi uygulanmaya başladı

İngiltere'de Covid-19 hastalarının ağır hastalıklara yakalanmasını önlemeye yardımcı olacak yeni bir tedavinin geniş çaplı denemelerinin başlandığı duyuruldu. Southampton Üniversite Hastanesinde Southampton merkezli biyoteknoloji şirketi olan Synairgen tarafından yürütülen klinik araştırmalarda tedavinin, Covid-19 hastalarının solunum yetmezliği gibi ciddi hastalık geliştirmesinin yüzde 80 oranında azalttığı ifade edildi.

Dün İngiltere'de ilk kez denenen yeni ilaç tedavisinin hastaların iyileştirmede 2 ila 3 kat daha fazla etkili belirten Synairgen, tedavi sayesinde hastaların hastanede geçirdiği sürenin 3'te 1 oranında azaldığını açıkladı.

MANCHESTER (İHA)



