Futbol İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

Futbol

İngiltere'de seyirciler statlara dönüyor

İngiltere'de gelecek haftadan itibaren statlara 4 bine kadar seyirci alınması planlanıyor.

23 Kasım 2020, Pazartesi 22:17 Son Güncelleme:
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan karantinanın 2 Aralık'ta sona ereceği İngiltere'de, orta riskli bölgelerdeki açık hava spor müsabakalarına en fazla 4 bin seyirci alınacak. Yüksek riskli bölgelerde seyirci sayısı en fazla 2 binle kısıtlanırken, çok yüksek riskli bölgelerde ise spor müsabakalarına seyirci alınmaması uygulaması devam edecek.

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Spor müsabakalarına seyirci alınmasıyla ilgili hazırlanan protokol, bu hafta milletvekillerinin oyuna sunulacak.

AA


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