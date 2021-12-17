İngiliz hükümeti her geçen gün yeni bir skandal ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bazı isimsiz kaynaklardan sızan haberlere göre, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020 yılının mayıs ayında koronavirüs karantinası devam ederken başbakanlık konutunda düzenlenen bir pizza partisine katıldı.

YASAK SIRASINDA PİZZA PARTİSİ

Kaynakların iddiasına göre, Boris Johnson geçen yıl Mayıs ayındaki ilk sokağa çıkma yasağı uygulaması sırasında Downing Street'teki başbakanlık konutunda verilen bir partide personele katıldı. Bu olay ise aylarca yürürlükte kalan kuralların bizzat kuralları koyanlar tarafından bozulmuş olması tartışmaları alevlendirdi.

İngiltere merkezli Guardian ve Independent gazeteleri tarafından yürütülen ortak bir soruşturmada, başbakanın 15 Mayıs 2020'deki sözde 'sosyal toplantıda' personelle yaklaşık 15 dakika geçirdiği ve konuttaki bir yardımcıya “koronavirüsü yenmek için” bir içkiyi hak ettiklerini söylediği ifade edildi.

Kaynaklar, o gün düzenlenen bir basın toplantısını takiben yaklaşık 20 personelin şarap içip pizza yediğini, bazılarının ofislerde olduğunu ve 10 kadar personelin de bahçede bir arada olduğunu iddia etti. Bazı personellerin ise akşama kadar içki içtiği iddia edildi.

Oysa o zamanki kurallar, farklı hanelerden sadece iki kişinin 2 metre mesafede ve sadece dışarıda buluşmasına izin veriyordu. O akşamın erken saatlerinde, dönemin Sağlık Bakanı Matt Hancock, insanları mümkün olduğunca evde kalmaya çağırmış ve kurallara uymalarını, ailelerine göz kulak olmalarını ve iyi havalarda risk almamalarını istemişti.