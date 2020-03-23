Dünya İngiltere'de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

İngiltere'de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

Dünya

İngiltere'de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi

İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.

23 Mart 2020, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı. Market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.

Ayrıntılar gelecek..

AA

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