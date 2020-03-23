İngiltere'de sokağa çıkmaya sınırlama getirildi
İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı.
23 Mart 2020, Pazartesi 23:58 Son Güncelleme:
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İngiltere'de insanların sadece gerekli alışveriş ve tek başına spor yapmaları için evden çıkmalarına izin verilmesi kararı alındı. Market ve eczaneler hariç tüm ticari faaliyetlerin durdurulmasına karar verildi.
Ayrıntılar gelecek..
AA
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