Dünya İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vaka

İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vaka

Dünya

İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vaka

İngiltere’de corona virüs salgınında son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile 23 Mayıs’tan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayda geçti.

07 Eylül 2020, Pazartesi 01:09 Son Güncelleme:
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Corona virüs salgını Avrupa’da birçok ülkede etkisini arttırmaya devam ediyor. İngiltere’de son 24 saatte 2 bin 988 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 347 bin 152’ye ulaştı. Ülkede son 28 günde ise sadece 2 kişinin virüs nedeni ile hayatını kaybederken, toplam can kaybı 41 bin 551’e yükseldi. İngiltere’de ağustos ayından bu yana ortalama vaka sayılası binin üzerinde seyrediyor.

Öte yandan İngiltere’de 22 Mayıs’ta 3 bin 287 vaka kayda geçmiş, ilerleyen günlerde ise vaka sayıları düşmeye başlamıştı.

LONDRA (İHA)


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