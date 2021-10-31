İngiltere’de Rotland Dükü’nün kızı Lady Eliza Manners (24), Audi marka otomobiliyle hız limitini aşınca trafik cezası aldı. 100 Sterlin’lik (1314 TL) cezaya itiraz etti. Bu cezanın finansal durumunu zorlayacağını söyledi. Cezası yarı yarıya indirildi. Bu durumun ortaya çıkması İngiliz kamuoyunda tepki çekti. Sosyal medya sayfasından lüks hayatını sergileyen Eliza’yı inandırıcı bulmayanlar “Zenginlere ayrıcalık tanınıyorsa bize de indirim yapılsın” dedi. Eliza, daha geçen ay Milano’daki moda haftasından fotoğraflar paylaşmıştı.

DAVETTEN DAVETE

Fransız moda evlerinin son koleksiyonlarından giyinen Eliza, Londra gece hayatının da tanıdık bir siması. 700 bin Sterlin’lik dairede oturuyor, iç mimarlık ofisi işletiyor, pahalı ev ürünleri satıyor. Sevgilisi mücevher şirketi sahibi olan Eliza, 100 Sterlin’i ödemeye gücü yetmeyen bir insan profilinden çok uzak. Finans uzmanları, “Gerçekten nakit sorunu yaşıyor olabilir. Taşınmaz varlıklar bakımından zengin olan soylu aileler nakit içinde yüzmüyor, onların da parası bitiyor” diyor.

Bir mücevherciyle aşk yaşayan Eliza, yazın da Yunanistan’da tatil yapmıştı.