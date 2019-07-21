İngiltere basınında yer alan iddialara göre İngiliz dış istihbarat servisi MI6, Rusya’nın gizli bir operasyonla Stena Impero isimli tankerin GPS alıcıları ile oynayarak Hürmüz Boğazı’ndan geçişi sırasında İran sularına yönlendirilmiş olma ihtimalini araştırıyor. İddialara göre MI6 ve İngiltere tarafından siber suçlarla mücadele amacıyla kurulmuş istihbarat servisi Hükümet İletişim Merkezi (GCHQ) olayı birlikte soruşturuyor.

MI6 ve GCHQ, yeterli imkanlara sahip Rus casuslarının İslam Devrim Muhafızları tarafından ele geçirilen İngiltere bandıralı Stena Impero tankeri üzerindeki GPS sinyalini bozmak için siber savaş teknolojisi kullanıp kullanmadığını araştırıyor. Konuyla ilgili İngiliz basınına konuşan bir kaynak, “Rusya, GPS sinyali ile oynayacak teknolojiye sahip ve bu son derece cüretkar girişimde İran’a yardım etmiş olabilir” dedi.

Londra’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmezken, İngiliz basını teknolojik bir iz veya bölgedeki batılı casus uçaklarının şüpheli herhangi bir faaliyete girip girmediğinin araştırılacağını öne sürdü. Tahran yetkilileri, 19 Temmuz’da Stena Impero adlı İngiliz tankerine İran bandıralı bir balıkçı teknesine çarptığı gerekçesiyle el konulduğunu açıklamıştı. İran, Stena Impero’nun Otomatik Tanımlama Sistemi’ni (OTS) kapatarak çevredeki teknelerin radarlarında görünürlüğünü oldukça kısıtlı bir seviyeye indirdiğini öne sürmüştü. Oldukça dar ve kalabalık bir nokta olan Hürmüz Boğazı’nda uygulanan denizcilik kurallarına göre kazaların önlenebilmesi amacıyla bu sistemin sürekli açık tutulması gerekiyor.