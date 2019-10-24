İngiltere'de TIR'da bulunan 39 cesetle ilgili yeni iddia
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Essex'te dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 39 kişinin Çin vatandaşı olduğu iddia edildi...
İngiltere'nin Essex bölgesinde dün bir TIR'ın arkasında cesetleri bulunan 1'i çocuk 39 kişiyle ilgili soruşturma sürerken kurbanların kimliklerine dair yeni bir iddia ortaya atıldı.
İngiliz basınında yer alan son haberlerde bu kişilerin Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.
https://twitter.com/SkyNews/status/1187311283969908736?s=20
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