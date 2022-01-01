İngiltere’de toplam Omicron vaka sayısı 246 bin 780

UKHSA’dan yapılan açıklamada, ülkede toplam Omicron vakasının 246 bin 780’e yükseldiği belirtildi. Ayrıca, açıklamada İskoçya’nın günlük raporlarda artık Omicron vakalarını diğer Covid-19 vakalarından ayırmamakta olduğu hatırlatıldı. Ülkede salgının başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı 12 milyon 937 bin 886’ya ulaşırken, bir günde 189 bin 846 vaka tespit edildi ve 203 kişi hayatını kaybetti. Omicron varyantının ortaya çıkması ve birçok ülkede baskın hale gelmesiyle birlikte vaka sayısında artış görülen bir diğer ülke Fransa’da ise son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 232 bin 200 olarak açıklandı ve 189 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından beri tespit edilen toplam vaka sayısı ise 9 milyon 972 bin 800’e ulaşmış oldu. Almanya’da ise 33 bin 466 vaka daha tespit edilirken, 244 kişi de hayatını kaybetti. İtalya’da 144 bin 243 vaka daha tespit edildi ve 155 kişi de hayatını kaybetti. Hollanda’da ise 32 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 706 vaka tespit edildi. Belçika’da ise bir günde 15 bin 686 vaka tespit edildi ve 23 kişi hayatını kaybetti.

DHA