Vize, ulaşım, konaklama ve tüm eğitim giderlerinin karşılandığı bu burs programından beşinci sınıf öğrencileri faydalanıyor. Öğrencilerin dil eğitimini desteklemek için bu programı uyguladıklarını söyleyen Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı, “Öğrencilerimiz bu burs programı ile öğrendiklerini pratiğe dökme, yeni kültürler keşfetme ve vizyonlarını geliştirme fırsatına kavuşuyor. Geçen yıl 40 öğrencimiz Winchester Sharpoot College’da dil eğitimi aldı. Bu sene de temmuz ayında 60 öğrencimizi İngiltere’ye götüreceğiz. Eğitimden kazandığımızı yine çocukların eğitimine yatırıyoruz. Bu dil eğitimi için öğrencilerimizden bir kuruş bile almıyoruz” dedi.