Dünya İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk corona virüsü yendi! İşte iyileşmesindeki etken
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İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk corona virüsü yendi! İşte iyileşmesindeki etken

Dünya

İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki Türk corona virüsü yendi! İşte iyileşmesindeki etken

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan 91 yaşındaki Kahramanmaraşlı İbrahim Özalp, corona virüsü yendi. Doktorları, Özalp'in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını açıkladı.

24 Mart 2020, Salı 10:31 Son Güncelleme:
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Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan corona virüs salgını Avrupa'da yayılmaya devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da corona virüse yakalanan 91 yaşındaki İbrahim Özalp yarın hastaneden taburcu edilerek kendi evinde karantinaya devam edecek.

Özalp, kalp sıkışması nedeniyle 10 gün önce Londra'nın kuzey bölgesinde bulunan Homerton Hastanesine kaldırılmış, yapılan testler sonucunda corona virüsüne yakalandığı tespit edilmişti. Özalp, özel olarak oluşturulan karantina odalarında 2 haftalık karantinaya alınarak tedavisine başlandı.

"Bağışıklık sistemi kuvvetli"

Doktorlar yaptığı açıklamada, Özalp'in solunum yollarının açık olması ve bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasının hastalığı atlatmasında büyük rol oynadığını belirterek bağışıklık sistemi kuvvetli olan herkesin hastalığı atlatabileceğini ifade etti.

İngiltere'de toplam corona virüs vakası 6 bin 650'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 335'e ulaştı.

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