Dünya İngiltere Sağlık Bakanı'ndan seferberlik çağrısı

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan seferberlik çağrısı

Dünya

İngiltere Sağlık Bakanı'ndan seferberlik çağrısı

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Twitter’da yayınladığı video ile emekliye ayrılan 4 bin hemşire ve 500 doktorun salgın sonrası işlerinin başlarına tekrar döndüklerini duyurdu.

23 Mart 2020, Pazartesi 11:46 Son Güncelleme:
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Geri dönen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Hancock, çok daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyurduklarını da ekledi.


“Cuma günü yaptığımız çağrıya 48 saat içinde 4 bin 500’den fazla yanıt geldi. Ama hala daha fazlasına ihtiyacımız var. Tüm ülkenin şu an bize ihtiyacı var” diye konuştu.

İngiltere'deki ölüm sayılarının ivmesi korkutucu bir görüntü çiziyor.


Son 3 günde ölümlerin ikiye katlandığı Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 281’e, vaka sayısı ise 5 bin 745’e yükseldi.

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