Geri dönen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileten Hancock, çok daha fazla sağlık çalışanına ihtiyaç duyurduklarını da ekledi.





“Cuma günü yaptığımız çağrıya 48 saat içinde 4 bin 500’den fazla yanıt geldi. Ama hala daha fazlasına ihtiyacımız var. Tüm ülkenin şu an bize ihtiyacı var” diye konuştu.

İngiltere'deki ölüm sayılarının ivmesi korkutucu bir görüntü çiziyor.





Son 3 günde ölümlerin ikiye katlandığı Birleşik Krallık’ta ölü sayısı 281’e, vaka sayısı ise 5 bin 745’e yükseldi.