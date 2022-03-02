Rusya'nın, Ukrayna'ya düzenlediği işgal devam ederken, Rusya'ya yardımcı olan Belarus'a İngiltere'den yaptırım kararı geldi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik saldırılarda Rusya'ya yardımcı olan Belarus'un Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Victor Gulevich de dahil olmak üzere toplamda 4 üst düzey Belaruslu savunma yetkilisine ve 2 askeri kuruluşa yaptırım uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, Belarus'a uygulanacak yaptırımların Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi kapsamında derhal yürürlüğe gireceği belirtildi. Yaptırım uygulanacak diğer isimlerin arasında ise, Belarus Silahlı Kuvvetleri Lojistik Şefi Tümgeneral Andrei Burdyko, Tümgeneral Sergei Simonenko, Silahlanma Şefi Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Zhuk'un yer aldığı belirtildi.

Yaptırımlara göre, bahsi geçen kişilerin İngiltere'ye seyahat etmeleri engellenecek ve İngiltere merkezli varlıkları dondurulacak. Rusya'nın askeri işgalini destekleme rolü nedeniyle Belarus'a uygulanan ilk yaptırım dilimini duyuran İngiltere hükümeti ayrıca, Belarus'un devlet kuruluşları olan JSC 558 Uçak Tamir Tesisi ve askeri bir kuruluş olan JSC Integral'e de yaptırım uygulanacağının altını çizdi.

Tedbiri açıklayan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve ona en yakın olanlara ekonomik zorluklar yaşatacağız. Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü restore edilene kadar dinlenmeyeceğiz. Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko rejimi, Rusya'nın yasadışı işgaline aktif olarak yardım ve yataklık ediyor ve bu yüzden Putin'e verdiği desteğin ekonomik sonuçlarını hissedecekler. Saklanacak hiçbir yerleri olmayacak" ifadelerini kaydetti.

MANCHESTER (İHA)

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