İngiltere'de hükümet yeni afet sistemini test ederken bugün binlerce insan acil durum testi uyarısı alacak. Başka pek çok ülkede kullanılan uyarı, yakınlarda büyük bir kriz, yangın, doğal afet veya terör olayı meydana geldiğinde telefonda görünecek.

Tam sistem yaz aylarında piyasaya sürülecek ve önümüzdeki birkaç hafta içinde bir dizi test uyarısı denenecek. Ülke genelindeki Android kullanıcılarına bugünün ilk uyarı gönderilecek.

Deneme mesajında, "Bu, Acil Durum Uyarıları hizmetinin bir mobil ağ operatörü testidir. Herhangi bir işlem yapmanız gerekmez. Daha fazlasını öğrenmek için gov.uk/alerts adresini arayın." ifadeleri yer alacak.

Mirror gazetesinin aktardığına göre, cep telefonları mesaj geldiğinde siren benzeri yüksek sesler çıkarabilir. Cep telefonu şebekeleri tarafından gönderilecek uyarının, yerel saatle 13:00 ile 14:00 arasında gerçekleşeceği aktarıldı.