Dünya İngiltere'den flaş açıklama: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı

İngiltere'den flaş açıklama: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı

Dünya

İngiltere'den flaş açıklama: Rusya’nın ilerleyişi yavaşladı

İngiltere Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’da ilerleyişinin yavaşladığı kaydedildi.

26 Şubat 2022, Cumartesi 19:46 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna saldırıları üçüncü gününde devam ederken İngiltere Savunma Bakanlığından açıklama geldi. İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya’nın yaşadığı lojistik sorunlar ve Ukrayna direnişi karşısında Ukrayna’daki ilerleyişinin yavaşladığı ifade edildi. Bakanlık açıklamasında, Kiev’in kontrolünün ele geçirilmesinin Rusya’nın öncelikli askeri hedefi olduğu aktarıldı.


İHA

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