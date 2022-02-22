İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, Covid-19 testi pozitif çıkan kişiler de dahil olmak üzere ülkedeki tüm karantina önlemlerinin 24 Şubat’tan itibaren kaldırılacağını duyurdu. Johnson, pandemi boyunca ücretsiz sunulan Covid-19 testlerinin 1 Nisan'dan itibaren en yaşlılar ve savunmasız gruplar haricindeki kişilere ücretli olacağını ifade etti. Johnson, insanların isterlerse test satın almalarına olanak verilmesi için hükümetin perakendecilerle birlikte çalıştığını da sözlerine ekledi.

Johnson, Covid-19'un ortadan kaybolmayacağını ve kısıtlamaları kaldırmadan önce virüsün ortadan kalkmasını beklemenin yanlış bir yaklaşım olacağını belirterek, "Pandemi bitmedi ancak Omicron dalgasının zirvesini geçtik" dedi.

Hükümetin "Covid-19 ile yaşama" stratejisini açıklayan Johnson, "Aşı programı sayesinde artık büyük ölçüde hükümet kısıtlamalarından kişisel sorumluluğa geçebileceğiz" ifadelerini kullandı. Johnson, “Birbirimize karşı sorumluluk duygusuna güvenmemizin zamanı geldi. Aşılar ve tedaviler, ileriye dönük ilk savunma hattını oluşturacaktır" dedi.

MANCHESTER (İHA)



