Dünya İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Iraklı İstanbul’a ulaştı

İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Iraklı İstanbul’a ulaştı

Dünya

İngiltere’den Mekke’ye yürüyen Iraklı İstanbul’a ulaştı

İngiltere’den Mekke’ye gitmek için ağustosta yola çıkan Adam Muhammed, ’Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde Silivri’ye ulaştı. Köpeğiyle birlikte yürüyen Muhammed’e yol üzerindeki bazı sürücüler destek verdi.

23 Ocak 2022, Pazar 16:16 Son Güncelleme:
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İngiltere vatandaşı olan Irak kökenli Adam Muhammed, Ağustos 2021’de İngiltere’den yürüyerek Mekke’ye gitmek için yola çıktı. Muhammed, ’bütün kötülüklere karşı yola çıkmak’ amacıyla başladığı ve ’Barış Yolculuğu’ adını verdiği yürüyüşünde İstanbul’a ulaştı. Silivri D-100 Karayolu’nda yürüyüşünü sürdüren Muhammed’e bazı sürücüler 3 tekerlekli seyyar arabasını iterek destek verdi.



Yürüyüşüne köpeğiyle devam eden Muhammed, Türkiye’den 35 gün sonra Suriye, ardından Ürdün üzerinden geçerek Hac döneminde Suudi Arabistan’a ulaşmayı hedefliyor.

DHA

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