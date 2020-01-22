2012 yılından bu yana akademik alanda eğitim gören öğrenciler, okulları biter bitmez ülkelerine dönüyordu. İngiltere, bu yıl itibariyle yabancı öğrencilere iki yıl çalışma vizesi imkanı verdi.

Endless Abroad Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Özdemir, bir öğrencinin İngiltere’de lisans veya yüksek lisans eğitimi alabilmesi için okulların giriş prosedürlerinin birbirinden farklılık gösterdiğini söyledi. Özdemir, en çok dikkat edilen iki maddeyi açıkladı: “Dil yeterliliği, lise not ortalaması ve başvuru motivasyon mektubu en önemli faktör.

Giriş sınavı şartı yok

İngiltere’de lisans veya yüksek lisans eğitimlerine kabul edilmek için herhangi bir giriş sınavı şartı bulunmuyor. Ancak adayların dil yeterliliklerini IELTS Academic veya IELTS UKVI sınavlarıyla belgelemeleri gerekiyor.”